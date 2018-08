Roderick Pijls wil kitesurfen op gifmeer in Tanzania

Een giftig meer met een watertemperatuur van bijna zestig graden. Ver vandaan blijven, zal de reactie zijn van velen. Niet van kitesurfer Roderick Pijls (26) uit Sommelsdijk: hij gaat eind september kitesurfen op Lake Natron in het noorden van Tanzania.

"Alles voor de foto", legt topfotograaf Rein Rijke uit op Radio Rijnmond. Hij maakt een fotoserie van kitesurfers op bijzondere plekken. "Het moet een hele bijzondere foto worden. Het meer heeft een diep rode kleur."

"De gevaren zag ik niet meteen, wel de uitdagingen. Het is toch wel wat spannender dan we van te voren bedacht hadden, maar we zijn goed voorbereid."

Fotograaf Rein Rijke en kitesurfer Roderick Pijls vertelden bij RTV Rijnmond over hun avontuur.



Rijke staat veilig aan de kant terwijl Pijls over het rode meer kite. "Het is mij niet direct afgeraden door experts", vertelt Pijls. "Maar een leek moet dit echt niet doen. Zoals een klimmer met alleen ervaring in een klimhal de Himalaya niet moet beklimmen. Een prof is getraind, voorbereid en heeft de gevaren in kaart gebracht."

De kitesurfer draagt een speciaal pak, heeft een speciaal bord en krijgt van sponsor Asus materiaal om als nodig in contact te komen met medici.

De plek waar de avonturiers de foto's willen nemen, ligt erg afgelegen. "Maar als het ergste van het ergste gebeurt, moeten we op tijd bij hulpverleners kunnen komen. Het water heeft een hoge zuurgraad. Dat wil je niet op en zeker niet in je krijgen."

Roderick Pijls traint voor het kitesurfen op het Lake Natron.



Het is niet de eerste spectaculaire foto uit de reeks. "Het zijn droomfoto's. Bijvoorbeeld van twee jongens die aan het kiten zijn in een vulkaan."

De perfecte foto heeft fotograaf Rijke al wel in gedachten. "Omdat het meer knal rood is, denk ik aan een foto van boven, gemaakt met een drone. Dan is het contrast mooi zichtbaar. Maar omdat het echt zo'n unicum is, weet ik het pas als ik het zie."