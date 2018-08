'Geen onderzoek naar medewerkers Bureau Veilig'

Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben geen reden om te twijfelen aan de integriteit van medewerkers van het Bureau Veilig. Zij genieten volgens Aboutaleb de volledige steun. Dat schrijft de burgemeester in antwoord op vragen van het Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf.

Een artikel in de Telegraaf was voor Hoogwerf reden om de kwestie aan te kaarten. Daarin werd de betrouwbaarheid van diverse werknemers van Bureau Veilig aan de kaak gesteld.

Het gaat om leden van het team radicalisering. Zij zouden connecties hebben gehad met islamitische organisaties als Al Waqf. Ook zouden ze nog islamitische sympathieën hebben. Voor Leefbaar Rotterdam voldoende om het ontslag van twee medewerkers te eisen.

In antwoord op de vragen zegt burgemeester Aboutaleb dat het artikel in de Telegraaf elementen bevat 'die suggestief en feitelijk onjuist zijn'. De medewerkers worden niet alleen bij hun indiensttreding getoetst, maar dat gebeurt volgens de burgemeester ook geregeld tijdens het dienstverband.

Grens

Aboutaleb zegt dat het Rotterdams college geen reden heeft om zelfs maar te denken aan ontslag. "Hun ervaring, deskundigheid en netwerk dragen bij aan een leefbare en veilige stad", aldus de burgemeester in de brief. "We vinden het onterecht dat de medewerkers in een negatief daglicht zijn geplaatst. Daarmee is een grens overschreden."