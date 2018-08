Al bijna zestig jaar in de vaart: het pontje tussen Arkel en Spijk

Het pontje in Arkel

Voor veel Arkelaren is het bekend terrein: het pontje tussen Arkel en Spijk. Het kost je nog geen twee minuten en je staat aan de overkant van de Linge. Een stukje van zo'n dertig meter, maar het scheelt wel wat kilometers omfietsen.

Al sinds 1960 is het pontje in de vaart. De opa van Carolien Westerbeek stond destijds aan het roer, maar sinds 1994 is het de kleindochter zelf die de Carolinge beheert.

"Je begint met 116 meter kabel", legt Westerbeek uit. "Dat ligt op de bodem van de rivier in verband met het doorgaand verkeer. Als er geen verkeer aankomt, kan je de kabel opdraaien. Vervolgens vaart de pont met behulp van een joystick elektrisch over."



Een overtocht kost één euro per persoon. John de Jong uit Arkel maakte vroeger geregeld gebruik van het veer. "Mijn ouders komen allebei uit Spijk, maar zijn naar Arkel verhuisd toen ze getrouwd waren. Daar zat geen christelijke school, maar ze wilden wel dat ik daarheen zou gaan."

Het pontje bracht uitkomst. "We gingen met het pontje naar Spijk om naar school te gaan. Ik ben er wel honderden keren overheen geweest, toen nog met Caroline's opa", vertelt De Jong.

Volgens John was er vroeger veel bestemmingsverkeer dat gebruik maakte van het veer. "Veel mensen werkten toen aan de overkant", vertelt hij.

Tegenwoordig zijn het vooral fietsers die de pont pakken, zegt Westerbeek. "Mensen die fietsen langs de Linge, naar de camping gaan, of verschillende Bed & Breakfasts afgaan", zegt Westerbeek.

Op hun tocht door de regio kunnen ze dan ook nog stoppen aan de Arkelse kant van de pont: daar heeft Westerbeek een terras ingericht, waar mensen kunnen genieten van een hapje en een drankje.