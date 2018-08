Van Galen tien jaar later: 'Olympisch goud opende deuren'

De Nederlandse waterpolovrouwen wonnen op 21 augustus 2008 Olympisch goud in Peking. Nu, tien jaar later, wordt toenmalig bondscoach Robin van Galen er nog altijd wekelijks aan herinnert. ''Er gingen wel deuren open. De mogelijkheden die ik kreeg, waren zonder Olympisch goud niet op mijn pad gekomen'', aldus Van Galen.

De waterpolo-coach hoopt dat het succes hem niet heeft veranderd. ''Ik probeer wel dezelfde geboren en getogen Rotterdammer te blijven die ik altijd ben geweest. Je wordt veel gevraagd voor gala's of openingen. Ik heb geleerd, en zeker na de eerste paar jaar, om ook wel nee te zeggen. Als je overal ja op zegt, dan slaap je niet meer. Maar ik heb het vooral ervaren als allemaal leuke dingen en niet als een ballast''

Olympisch Goud

De eerste poulewedstrijd verloren we van Hongarije. Daarna was er best wat gezeik. Iedereen gaf elkaar de schuld en er was weinig zelfreflectie. Je voelde de ploeg uit elkaar vallen en hebben we na die wedstrijd bij elkaar in een praatsessie gezeten. Dat is wel gelukt want per wedstrijd groeide het zelfvertrouwen.

En zo kwam Oranje in de halve finale terecht, waar opnieuw Hongarije de tegenstander werd. ''Toen we die wedstrijd wonnen, kwamen we in een soort flow terecht. In de finale speelden we tegen het favoriete Amerika. Zij kwamen wel even goud ophalen en Nederland moest genoegen nemen met zilver. Dat is het mooie van sport. Je kan voor verrassingen zorgen, die eigenlijk voor onmogelijk worden gehouden.''

Excelsior

Het is een vrijwilligersjob. Ik verdien er nul euro mee. Mijn rol moet ook niet groter gemaakt worden dan het is. Ik ben daar één a twee keer in de week en probeer de klankboorden met Ferry (de Haan, red.) en Wouter (Gudde red.), praat af en toe met de technische staf, kijk af en toe naar de jeugdopleiding en kijk naar het beleid van de komende jaren. Ik ben niet bezig met de eerstvolgende wedstrijd, maar met hoe Excelsior er over vijf jaar uitziet.

Hoe Robin van Galen denkt dat Excelsior er over vijf jaar uitziet zie je in bovenstaand interview. Uiteraard blikt hij ook ruim terug op de Olympische titel en hoe het waterpolo er anno 2018 voorstaat.