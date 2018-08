Deel dit artikel:











Buren van bijtende hond: gezin of honden weg De reu, die maandag een 68-jarige vrouw aanviel, stierf nadat de politie hem in beslag had genomen De Kouterstraat

De schrik zit er goed in bij de bewoners van de Kouterstraat in Rotterdam-Zuid. Maandag beet een pitbull-achtige hond een 68-jarige vrouw in haar buik en arm, waardoor zij zwaargewond raakte. Buurtbewoners willen dat het gezin of op z'n minst de honden uit de straat vertrekken.

Daar moet woningcoöperatie Havensteder volgens buurtbewoners een rol in gaan spelen. Havensteder wil en kan best iets betekenen. Maar de bal ligt bij de gemeente en politie, zegt de coöperatie. Het zou niet de eerste keer zijn dat een hond van dit gezin problemen veroorzaakt. Eén van de beesten heeft volgens de bewoners eerder een andere hond uit de straat gebeten. De agressieve hond zou in beslag zijn genomen en later weer zijn teruggekeerd naar de Kouterstraat. De politie kan dit niet bevestigen. Wat de buurtbewoners betreft verandert de situatie in de straat zo snel mogelijk. "Die mensen moeten verhuizen. Of alle honden moeten weg. Ik denk dat de hele straat hier zo over denkt." De dierenpolitie doet wel onderzoek. Eén van de maatregelen zou een aanlijn- en/of muilkorfgebod voor de andere hond in huis kunnen zijn.