Wachtrijen bij ECT door werkonderbreking

Het werk op de Delta-terminal van ECT ligt dinsdagmiddag stil door een personeelsbijeenkomst. Zeker vijftig vrachtwagenchauffeurs te wachten om vracht te laden of lossen.

ECT maakte zaterdag per brief bekend dat er op dit moment te weinig menskracht is om het werk aan te kunnen. Het gaat vooral om een tekort aan kraanmachinisten. Dat betekent dat het overige personeel een stap extra moet zetten.

Door de brief brak zondag spontaan een werkonderbreking uit. Nu gaat het om een geplande bijeenkomst. Ook woensdag en vrijdag (12:00 uur) zijn er nog vergaderingen, die ongeveer een uur duren.