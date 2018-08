Frontflips en sideflips in de straten van Gorinchem

"Ik wilde iets moeilijkers, wat meer uitdaging dan alle andere jongens op school die tegen een bal aantrappen." De 11-jarige Noah Saarloos en zijn vriend Boris Daalman uit Gorinchem hebben een bijzondere hobby: freerunnen.

Het is een sport waarbij je allerlei trucs uitvoert over obstakels. Het tweetal neemt verslaggever Frank Stout dinsdag mee om de beste freerunplekken van Gorinchem te laten zien.



Ze springen over kunst op de Kriekenmarkt, maken salto's van muurtjes langs het water en rennen door de Gorinchemse straten. "Het is een vrije sport", zeggen de jongens.

"Je kunt zelf bedenken wat je wil. Bij voetbal heb je 'hands' en rode of gele kaarten, maar dat heb je hier niet. Je kunt je eigen regels maken."