Jan (86) blij met hek voor voordeur: ik kan weer rustig slapen

"Ik voel me veel veiliger", vertelt Rotterdammer Jan van der Ent vanachter het hek dat afgelopen week voor zijn huis werd geplaatst. De constructie moet ervoor zorgen dat de 86-jarige inwoner van het centrum niet meer wordt overvallen.

Het afgelopen jaar probeerden onbekenden hem drie keer te overvallen. Bij de eerste poging kwamen de indringers binnen en namen ze de iPad van Jan mee. In de weken daarna deden ze nog twee pogingen.

Genoeg!, vond een tandarts in de buurt. Samen met een nabijgelegen hotel zorgde hij ervoor dat Jan niet meer zo makkelijk ten prooi kon vallen aan personen met kwade bedoelingen. "Ik ben mijn buren ontzettend dankbaar", zegt Jan. "Ik wilde zelf ook wat bijdragen, maar daar wilden ze niets van weten."

Wijkagent

Maar is het niet ontzettend triest dat een hekwerkt nodig is om Jan te beschermen? "Het is dubbel", beaamt hij. "Maar ik nu wel lekker slapen. Ze willen dat ouderen langer thuis blijven wonen. Maar zoals het was, ging het gewoon niet."

"Het zou mooi zijn als de politiek iets meer zou doen aan het aantal politie-agenten op straat", vervolgt hij. "Net als de gebiedscommissie heeft ook de wijkagent me goed geholpen. Hij werkt zich drie slagen in de rondte. Het zou mooi zijn als hij meer steun zou krijgen."