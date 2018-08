Foto's Cas Oorthuys te zien in Fotomuseum

'Dit is Cas. Vintage fotografie van Cas Oorthuys' is de naam van de tentoonstelling over het werk van fotograaf Cas Oorthuys. De tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam gaat op 15 september open.

Oorthuys (1908-1975) is één van de meest invloedrijke Nederlandse fotografen. Hij fotografeerde vooral in de jaren vijftig veel in Rotterdam. Cas Oorthuys maakte foto's van de wederopbouw, de industrie, de haven en mensen op straat.

Zijn hele archief is door zijn dochters aan het Fotomuseum geschonken. De tienduizenden foto's zijn inmiddels gedigitaliseerd. Van veel foto's die in Rotterdam zijn gemaakt, is de exacte locatie of gebeurtenis niet bekend. Daarom heeft het Fotomuseum Rotterdammers gevraagd te helpen.

Hulp

Conservator Loes van Harrevelt: "We zijn flink geholpen. Twee albums vol contactafdrukken zijn beschreven door vrijwilligers. Maar we hebben elf van die albums dus er zijn er nog negen te gaan." Dat betekent dat er nog zo'n tienduizend afbeeldingen op een beschrijving wachten.

Ook zijn er mensen die zichzelf hebben herkend op de foto's. Zo heeft iemand zichzelf herkend op een foto van spelende jongetjes op heipalen. "Hij wist ook namen te noemen van de andere kinderen op de foto", aldus Van Harrevelt.

Mensen die willen helpen met het beschrijven van de foto's hebben kennis van het Rotterdam van de jaren vijftig nodig. "Het is zo veranderd dat het wel helpt als je de stad van toen hebt meegemaakt."

Captions for Cas

Meehelpen kan gewoon thuis achter de computer. Onder de titel Captions for Cas is er een digitaal project waarbij de foto's die een onderschrift nodig hebben, te zien zijn. Via de website zijn de albums met foto's van Cas Oorthuys te zien en te beschrijven

De tentoonstelling 'Dit is Cas. Vintage fotografie van Cas Oorthuys' laat foto's uit het hele werkzame leven van Oorthuys zien. Het zijn niet alleen afbeeldingen van Rotterdam, ook bijvoorbeeld de oorlog en zijn reizen komen aan bod.

Van Harrevelt: "Hij was helemaal verzot op beeld en had oog voor mensen. Er zit een soort les in zijn werk: voorkom een volgende oorlog. Je ziet een soort lofzang op mensen in zijn foto's. Mensen die vrolijk blijven onder moeilijke omstandigheden, hij fotografeerde vaak mensen in armoede." De tentoonstelling start op 15 september en is tot 13 januari 2019 te zien in het Fotomuseum.