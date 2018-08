Deel dit artikel:











Veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg alweer in gebruik De veerboot tussen Maassluis en Rozenburg (Bron: Facebook - Veer Maassluis Rozenburg)

Een meevaller voor de gebruikers van de veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg. De pont is dinsdagavond na een reparatie alweer in gebruik genomen. In eerste instantie zou die boot drie dagen niet varen.

"De reparatie is veel sneller gegaan dan verwacht", vertelt directeur Boy Ottevanger van Veer Rozenburg Maassluis. Hij is blij dat het veer weer vaart. De boot 'Staeldiep' verloor dagelijks negentig liter olie en moest daarom gerepareerd worden. Er was een probleem met de inspectieluiken. "We zaten er ontzettend mee dat we het veer uit de vaart moesten halen." Automobilisten moesten dinsdag een flink stuk omrijden : via de A15, de Beneluxtunnel en de A20. Dat hoeft dus niet meer. Fietsers en voetgangers konden dinsdag nog gebruik maken van een speciale voetveer.