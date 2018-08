Deel dit artikel:











Maastunnel tijdelijk ook van zuid naar noord dicht voor test Archieffoto

De Maastunnel is in de nacht van dinsdag op woensdag ook van zuid naar noord afgesloten voor autoverkeer. Tussen 00:30 uur en 06:00 uur is er een test van de ventilatoren en de vluchtdeuren.

Voor de ventilatoren wordt er gebruik gemaakt van de noodgenerator aan de Doklaan. Dit kan voor geluidsoverlast in de omgeving zorgen. Automobilisten kunnen omrijden via de Erasmusbrug, de Willemsbrug of de snelweg. De fiets- en voetgangerstunnel blijft gewoon open. De tunnel van noord naar zuid is vanaf 2017 al dicht voor een periode van twee jaar.