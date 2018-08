Deel dit artikel:











Provinciale PvdA, SP en GroenLinks kritisch over sloop Afrikaanderwijk Woningen die gesloopt gaan worden in Afrikaanderwijk

PvdA, SP en GroenLinks in de Provinciale Staten van Zuid-Holland willen weten wat de sloopplannen in de Rotterdamse Afrikaanderwijk precies betekenen voor de sociale woonvoorraad in de provincie. Ze hebben vragen gesteld aan het provinciebestuur.

"De regio Rotterdam heeft een tekort aan sociale huurwoningen. Nu wil Rotterdam bijna zeshonderd sociale huurwoningen slopen. Wat zijn daarvan de gevolgen voor de sociale huurmarkt?", vraagt Ron Hillebrands van PvdA Zuid-Holland. De regio Rotterdam beslaat het gebied van Brielle tot Lansingerland, legt Hillebrands uit. "Omdat buurgemeenten van Rotterdam bijna geen sociale huurwoningen bouwen, kan Rotterdam ze niet zomaar slopen", zegt Hillebrands. Begin juli kondigde het vorige Rotterdamse college aan 599 woningen te gaan slopen in de Afrikaanderwijk. Daarvoor in de plaats komen 374 nieuwe woningen waarvan 130 sociale huurwoningen. "Voor huurders is de kans op een sociale huurwoning in de regio Rotterdam nu al veruit de laagste van heel Zuid-Holland", zegt Hillebrands. "De onttrekking van 535 sociale huurwoningen in 2020 verkleint niet alleen het aanbod, maar zorgt er ook voor dat die 535 huishoudens vervangende woonruimte krijgen, waardoor er nog meer krapte ontstaat."