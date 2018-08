'Picasso van Kunsthalroof hangt bij bekende Nederlander aan de muur'

Een van de schilderijen die in 2012 werd gestolen uit de Rotterdamse Kunsthal hangt hoogstwaarschijnlijk bij een bekende Nederlander aan de muur. Het zou gaan om een doek van Picasso. Dat heeft kunstdetective Arthur Brand dinsdagavond gezegd in het tv-programma M.

Om wie het gaat wil Brand niet zeggen. Volgens de kunstdetective zou de BN'er het schilderij "te goeder trouw" hebben gekocht. Hij wil graag dat de eigenaar contact met hem opneemt en het geroofde doek teruggeeft.

Op die manier zou de BN'er verdere publiciteit bespaard kunnen blijven. Brand: "En belt hij mij niet dan bel ik hem."

De Kunsthal is volgens Brand blij met de berichten over de Picasso. Maar het museum is nog wel terughoudend. Over het doek was al eerder een tip binnengekomen. Bij een bezichtiging door een expert bleek het om een vervalsing te gaan.

Oven

De Kunsthal raakte in 2012 zeven schilderijen kwijt door diefstal. Het ging om doeken van onder meer Monet, Matisse, Gauguin en Picasso met een totale waarde van 18 miljoen euro.

Lange tijd werd aangenomen dat de moeder van de Roemeense hoofdverdachte alle schilderijen in een oven had verbrand. Maar Arthur Brand heeft aanwijzingen dat vier schilderijen gespaard zijn gebleven. Het zou gaan om twee Monets, een werk van Freud en van Picasso.



Brand zegt dat hij van diverse bronnen heeft gehoord dat de werken nog bestaan. De Roemeense rovers zouden via België en Frankrijk naar hun thuisland zijn gereisd en een deel van de kunst onderweg van de hand hebben gedaan. "Er zijn ook maar resten van drie werken gevonden in de oven van die moeder", zegt hij.

De Picasso zou dus in handen zijn van een bekende Nederlander. De andere drie doeken zouden gebruikt worden als onderpand voor drugsbetalingen in het criminele circuit.

Arthur Brand maakte internationaal naam met het opsporen van gestolen kunstobjecten. Hij vond onder meer de verdwenen bronzen paarden van Hitler terug en spoorde gestolen schilderijen van het Westfries museum op in Oekraïne.