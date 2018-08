Deel dit artikel:











Gewonde bij brand in Rotterdam-Zuid Archieffoto

In een flatgebouw aan de Aalscholverstraat in Rotterdam-Zuid heeft brand gewoed op de vierde verdieping. Daarbij is een persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Verschillende bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning verlaten.