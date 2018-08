Politie geeft beelden vrij van verdachten ontvoering en beschieting in Schiedam

De politie heeft camerabeelden gepubliceerd van twee mannen die vermoedelijk betrokken zijn bij een ontvoering en beschieting in Schiedam, in mei en juni dit jaar. Op de beelden is te zien hoe ze kentekenplaten verwisselen bij een grijze Volkswagen Transporter, die mogelijk gebruikt is bij de ontvoering.

De kentekenswitch gebeurde op maandag 21 mei aan het einde van de middag op De Els in Nieuwerkerk aan den IJssel. De politie is op zoek naar mensen die de mannen herkennen.

De mannen worden door de politie in verband gebracht met een kidnapping in Schiedam. In de nacht van 29 op 30 mei wordt in de Alphons Ariënsstraat in die plaats een 46-jarige man in een busje gesleurd. Drie mannen, die zeggen dat ze van de politie zijn, doen iets over zijn hoofd en rijden weg. Ze bedreigen en mishandelen het slachtoffer urenlang.

Rond 03:00 uur 's nachts laten de ontvoerders hem vrij in Johan Braakensiekstraat. De man is doodsbang en schreeuwt het uit. Een omwonende belt de politie. Als agenten in de straat aankomen, zijn de ontvoerders al verdwenen.

Handgranaat



De politie heeft het vermoeden dat dezelfde mannen betrokken zijn bij de beschieting van een appartement op de Mgr. Nolenslaan in Schiedam in de nacht van 14 op 15 juni. Kogels beschadigen de ruit van de woonkamer en de slaapkamer van het huis. Ook wordt een handgranaat op het balkon gelegd.

De daders blijken het verkeerde huis onder vuur te hebben genomen en hadden het vermoedelijk gemunt op de man die eind mei werd ontvoerd. Ook hij woont op de Mgr Nolenslaan.

Omdat de onrust in de buurt na de beschieting groot is, besluit burgemeester Lamers eind juni om het huis van de ontvoerde man op slot te doen. De man mag ook niet meer in een deel van de wijk Nieuwland komen. In de straat komen camera's die 24 uur per dag filmen wat er gebeurt.