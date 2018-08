Ed Aldus: recordaantal zomerse dagen

In Rotterdam ging dinsdag de 46ste zomerse dag de boeken in

2018 grossiert in zomerse dagen, ofttewel dagen met een temperatuur van tenminste 25 graden. Rotterdam Airport kan inmiddels de 46ste zomerse dag van 2018 bijschrijven en dat is sinds het begin van de waarnemingen in 1956 niet meer voorgekomen.

In 2006 hadden we 41 zomerse dagen en in 1974 slechts twee. Normaal komen in Rotterdam over het hele jaar 21 zomerse dagen voor.

In de Bilt is dinsdag de 52ste zomerse dag van 2018 geturfd. En ook dat is een record sinds het begin van de waarnemingen in 1901.

In 2006 werden 51 zomerse dagen genoteerd. Normaal komen op het landelijk KNMI station in De Bilt 26 dagen voor met een temperatuur van tenminste 25 graden.

Na woensdag wordt het flink koeler, met de meeste buien op zaterdag. Er kan dan 5 tot 30 mm aan neerslag vallen. Toch maken deze buien nog geen eind aan de droogte.

Sterker nog; er zijn aanwijzingen dat het volgende week weer grotendeels droog blijft en de droogte weer wat gaat toenemen tot een landelijk neerslagtekort van meer dan 300 mm. Het moet echt weken gaan regenen om het neerslagtekort op te lossen.