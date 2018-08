Pikante tekeningen in Stedelijk Museum Schiedam

Erotische tekeningen, gemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Tot september zijn ze te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.

De pikante plaatjes zijn het werk van de Vlaamse kunstenaar Edgard Tytgat (1879 - 1957), Hij maakte ze onder de titel Huit dames et un monastére (Acht dames en het klooster).

Wie destijds een glimp van Tytgat's werk wilde opvangen mocht dat alleen achter een gordijntje doen. Bovendien moest je 21 jaar zijn én getrouwd.

Tytgat zette aan het begin van de 20ste eeuw, zijn eerste stappen in de kunstwereld. Hij had een grote fascinatie voor jonge vrouwen. ‘’Hij had vaak verleiding en het verliezen van de onschuld als onderwerp", vertelt Deidre Carasso, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam.

"Tytgat schilderde en tekende heel veel blote vrouwen. Zijn vrouw Maria stond heel vaak model, maar ook vriendinnen."

In de 'gewone' Tytgat-expositie zijn niet al zijn pikante prenten te zien, maar slechts 32 stuks. Wie alle tekeningen wilde bewoneren kon deze week terecht voor een speciale rondleiding door Tytgat-bewonderaar Wim Noordhoek. Daarvan hebben zo'n twintig mensen gebruik gemaakt.