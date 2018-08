Business case Feyenoord City ‘haalbaar’

Het plan voor het nieuwe stadion van Feyenoord is haalbaar en weloverwogen, dat schrijft de International Stadia Group die de plannen beoordeeld. Feyenoord en Stadion zien dit als een positieve ontwikkeling, maar benadrukken dat ze er nog niet zijn.

De partijen gaan de plannen nu eerst verder uitwerken. "Achter die nieuwe versie moeten ook Feyenoord en Stadion volop kunnen staan”, zegt commercieel directeur Mark Koevermans van Feyenoord. Daarnaast wil de club zeker stellen dat het nieuwe stadion kan worden gerealiseerd binnen de geraamde bouwkosten.

"We zijn nog niet in de haven", benadrukt financieel directeur Carl Berg van De Kuip. “Maar dit positieve oordeel door ISG is wind in de rug.”

Het nieuwe stadion moet ruimte bieden aan 63.000 supporters, het gehele plan van Feyenoord City gaat 444 miljoen euro kosten. In Feyenoord City moet wonen, werken, sporten en recreëren gecombineerd worden. Zo komen er naast een nieuw stadion voor Feyenoord ook andere sportaccomodaties, winkels, hotels, horeca en woningen.

Complex

De voorzitter van Feyenoord, Jan de Jong noemt het realiseren van de plannen een complex proces. “Het komt er op neer dat we overtuigd willen zijn dat de financiering rond komt en dat het spelersbudget van Feyenoord er structureel op vooruit gaat”.

Ook hij vindt dat het uiteindelijke plan beter moet. "De continuïteit van de club gaat voor alles en mag niet in het geding komen", aldus De Jong.

De bouw van het nieuwe stadion moet in 2020 starten, drie jaar later moet Feyenoord zijn intrek in het complex moet nemen. Met de extra inkomsten die het stadion genereert hoopt Feyenoord ook het spelersbudget te kunnen verhogen.