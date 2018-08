'Maak Rotterdam de nieuwe hoofdstad van Nederland'

Rotterdam moet de nieuwe hoofdstad van Nederland worden, als het aan de Rotterdamse ondernemer Rob Lagendijk ligt. Hij is van plan een burgerinitiatief te starten, zodat het plan in de Tweede Kamer wordt besproken.

"Ik zat gisteren op de watertaxi, ik zag de stad achter me vandaan trekken en toen dacht ik: Rotterdam is de toekomst van Nederland. Amsterdam is eigenlijk de stad van het verleden", vertelt Rob op Radio Rijnmond. "Rotterdam is veelzijdig en ontzettend innovatief."

Alleen een paleis mist

Volgens Rob ontstaan bij hem tijdens die momenten op de watertaxi de beste ideeën. "De prachtige skyline, die nieuwe torens; het enige dat we nog missen is een paleis", zegt Rob enthousiast. Maar daar heeft hij al wel een oplossing voor: "Bovenin De Rotterdam maken we een penthouse voor koning Willem-Alexander. Dan kunnen ze daar buitenlandse gasten ontvangen."

Voor Rotterdam gaat het genoeg voordelen opleveren, heeft de Rotterdamse ondernemer, docent en coach bedacht: "De economische groei zet door, het is goed voor elke portemonnee, het is fantastisch om toeristen te ontvangen. Dat moeten we wel goed reguleren, niet zoals in Amsterdam."

Grondwetswijziging

Er is geen heldere wet waarin staat dat Amsterdam de hoofdstad van Nederland moet zijn. Alleen in de grondwet staat dat de koning moet worden beëdigd in de hoofdstad Amsterdam. "Dus dan zullen we een grondwetswijziging moeten doorvoeren, dat wordt een hele dikke kluif", zegt Rob.

Het grootste bezwaar bij de mensen die hebben gereageerd op het idee is de toestroom van toeristen. "Die hebben geen zin dat de stad wordt overgenomen door toeristen, of dat de stad onbetaalbaar wordt voor de inwoners."

Het idee ligt nog maar in de wieg, maar Rob weet al hoe het ongeveer zal moeten verlopen: "Ik wilde eerst peilen of er mensen voor te paaien waren, dan een burgerinitiatief opzetten, 40 duizend handtekeningen ophalen en dan in de Tweede Kamer daarover spreken", legt hij uit. "Ik ben wel heel erg benieuwd naar de argumenten van politici, waarom wel en waarom niet."