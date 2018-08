Skate Night Vierdaagse Spijkenisse van start

In Spijkenisse kan weer vier dagen lang geskate worden. De tweede editie van de Skate Night Vierdaagse trapte dinsdagavond af in winkelcentrum Akkerhof. 70 deelnemers stonden aan de start.

"Het begon in Rotterdam en Spijkenisse is besmet", zegt een vrouw op inline skates. Ze voegt er nog aan toe dat ze er hier net een schepje bovenop doen. "We maken er een vierdaagse van. Vier dagen achter elkaar skaten."

Elke dag is er een ander startpunt. Woensdag winkelcentrum Waterland, donderdag Spijkenisse centrum en de finale is in winkelcentrum Maaswijk.

De tocht van tien kilometer had een pauze op de helft in een weiland ter hoogte van Spijkenisse en natuurgebied Bernisse.

Niet alle deelnemers haalden de finish, die ook in winkelcentrum de Akkerhof was. Een jongedame had materiaalpech en moest de tocht op de helft staken. Morgen gaat ze ook mee, maar hardlopend.