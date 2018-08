Schippers gedwongen tot minder vracht door lage waterstand

De extreem lage waterstand op de Rijn heeft gevolgen voor de containervaart van Rotterdam naar Duitsland. Schepen kunnen veel minder vervoeren dan gebruikelijk en daarom neemt het verkeer op de waterwegen ook toe.

Erwin Bosman is schipper op containerschip Vigila. Elke week haalt zijn schip lading op in Rotterdam om het vervolgens in Duitsland te lossen. Erwin merkt de gevolgen van het lage waterpeil: "Normaliter vervoeren we 365 containers, nu zijn het er 88."

Bosman is de eigenaar van het schip, maar werkt voor een logistiek bedrijf. "Voor onze opdrachtgevers is het wel een financiële klap. Die moeten meer schepen inhuren. Schippers in de vrije sector zijn daarom wel blij en kunnen hogere kosten eisen."

Een ander probleem is dat het ook veel drukker is op de Rijn doordat er meer schepen moeten varen voor dezelfde hoeveelheid vracht. "Je moet meer opletten omdat je elkaar op een kleinere afstand passeert."

De trein ziet hij niet als oplossing voor het vervoersprobleem. "De trein is onze grootste concurrent, maar we moeten ook samenwerken. Die kunnen het ook allemaal niet aan." Vrachtwagens zijn ook geen oplossing. "Dan is het nog drukker op de weg. Daar is niemand blij mee."