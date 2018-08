Bijzondere softbalwedstrijd voor familie Franka op de Cup Winners Cup in Capelle

Op het internationale softbaltoernooi de Cup Winners Cup in Capelle werd er een bijzonder duel gespeeld voor de familie Franka. De zusjes Shomayra (Euro Stars) en Onaisha (Sparks) namen het tegen elkaar op met ook nog de coachende vader Edward langs de lijn.

De Capelse club Euro Stars is de thuisclub voor de familie, maar Onaisha (19) en vader Edward zijn naar Sparks Haarlem vertrokken om op een hoger niveau te kunnen werken. Shomayra (24) is als pitcher gebleven. Euro Stars speelt op het één na hoogste niveau van Nederland, maar mag aan het internationale toernooi deelnemen omdat het organisator is. Het was de eerste keer dat de zussen tegen elkaar speelden.

Waar Sparks de torenhoge favoriet was voor dit duel, bleef het verrassend langs spannend. De ploeg uit Capelle nam een 3-0 voorsprong, maar zag de Haarlemmers in de laatste twee innings nog langszij komen. Het werd 3-4.

De zusjes Franka verschenen na afloop voor de camera van RTV Rijnmond. Dat gold ook voor vader Edward. In de video's hierboven zijn de interviews te bekijken.