Band van Justin Timberlake speelt in boekwinkel Ommoord

Zeven muzikanten uit de begeleidingsband van Justin Timberlake staan woensdagmiddag in een boekenwinkel in Rotterdam-Ommoord. Ze spelen een aantal nummers en na afloop is er een meet & greet.

"Ik ken toevallig een paar van die jongens", legt Raika Rezai uit. Ze is de eigenaar van boekenwinkel Il Regalo en organiseert voor het eerst een evenement. "Nu waren ze allemaal samen in Nederland. Ik heb het idee opgegooid en ze vonden het te gek."

Haar zaak is vorig jaar veranderd, in het nieuwe concept moet muziek een grotere rol krijgen, legt Raika uit. "Het is echt veel meer dan alleen een boekhandel."

Justin Timberlake

Om vijf uur gaat de band een paar nummers spelen, daarna is er een meet & greet. Het is niet de volledige band, maar een deel ervan. De kans dat Justin Timberlake zelf komt, is wel heel erg klein."Hij is absoluut geen onderdeel van de planning vandaag, maar dat betekent niet dat we het achter de schermen niet proberen", zegt Raika Rezai.

Ze weet niet hoeveel bezoekers ze kan verwachten. "Het is ons eerste evenement ooit. Ik ga gewoon lekker kijken hoe het gaat. Het is een start voor hopelijk meer evenementen. Ik wil het echt vaker gaan doen. Je haalt iets heel Amerikaans naar Rotterdam, dat vind ik te gek", zegt Raika.