Filmopnames met Jeroen Krabbé op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam

Een deel van de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is woensdag een tijdje afgesloten. Er worden opnames gemaakt voor de film Shit Happens, met Jeroen Krabbé in de hoofdrol.

Op de kruising van de Nieuwe Binnenweg en de Mathenesserlaan geniet Jeroen Krabbé woensdagochtend net van zijn ontbijt. Volgens productieleider Chris Jorna is Jeroen die dag de enige bekende acteur die er rondloopt. Hij schat in dat er woensdag zo'n honderd man bezig is, inclusief de figuranten.

Rond het kruispunt wordt een scène gedraaid waarin Jeroen Krabbé verward in de auto zit. "Hij weet niet wat hij moet doen, raakt in paniek, zet zijn auto aan de overkant en gaat lopen", vertelt Jorna.

Dementie

De film Shit Happens gaat over de familie Liefhebber. Jeroen Krabbé speelt de vader. "Hij heeft vier volwassen kinderen en er is een soort verborgen geheim, dat hij last heeft van dementie. Verder gaat het eigenlijk over hoe die kinderen daarmee omgaan. Dat is het thema van de film", legt Jorna uit.

Naast Jeroen Krabbé spelen Theo Maassen en Guy Clemens in de film als zijn zoons. Beppie Melissen speelt de moeder, Hadewych Minis speelt de dochter. "Het wordt in onze ogen een heel belangrijke, mooie, grote film", zegt Jorna.

Rotterdam

De film wordt geschoten in Rotterdam omdat de regisseuse uit de buurt komt en in Rotterdam heeft gestudeerd. "In een van de openingsscènes gaan we een familieportret maken op de Euromast. We zullen in Rotterdam veelvuldig te zien zijn."

Verkeer kan woensdag op bepaalde momenten niet over de Nieuwe Binnenweg, legt Jorna uit. "Als de camera draait, is het niet fijn als er een fiets voorbij schiet. We proberen dat zo smooth mogelijk te doen."