Visfanaten vangen forellen in Meerkerkse vijver

Een hengel, twee grote vijvers vol met vis en een hoop geduld. Meer heb je niet nodig om je een dag uit te leven bij Forellenvisvijvers Zederik in Meerkerk. Visfanaten kunnen er in alle rust hun hengel uitgooien en de vangst mee naar huis nemen.

"Je koopt een kaartje en dan mag je een dagdeel vissen”, legt Rosita van de visvijver uit. Per persoon wordt één kilo regenboogforel en één kilo zalmforel uitgezet in het water. “Alle vis die je dan vangt, mag je meenemen. Behalve de steur en de meerval, want die zitten puur in het water om de vijver schoon te houden."

Je kunt de vis zelf thuis schoonmaken en opeten, maar mensen kunnen hun vangst ook inwisselen voor al gerookte forel bij de visvijver. Doneren behoort ook tot de mogelijkheden, legt Rosita uit. “Dan rook ik ze voor de Voedselbank.”

Rosita en haar man runnen al zo'n vijftien jaar de visvijver. “Ik viste al veel met mijn man samen op forel", vertelt ze. "We kregen op een gegeven moment de gelegenheid om dit zelf op te zetten. Forel is goed te eten, het is een luxevis.”

Niet alleen recreatievissers kunnen hun gang gaan in Meerkerk. Het bedrijf dient ook als zorgboerderij voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. “Die mensen vinden het heerlijk om met de vissen bezig te zijn”, zegt Rosita.

Dat geldt ook voor de andere bezoekers. “Ik vind het hier geweldig”, zegt een man. “Het is lekker relaxed en tien minuten van mijn huis af, dus ideaal.”