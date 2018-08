Deel dit artikel:











Berghuis en Vilhena in voorlopige selectie Oranje Berghuis in Oranje

De Feyenoorders Steven Berghuis en Tonny Vilhena zijn door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. Oranje oefent op donderdag 6 september in Amsterdam tegen Peru en speelt drie dagen later de eerste wedstrijd in de nieuwe Nations Cup tegen Frankrijk.

Ook de ex-Feyenoorder Daryl Janmaat, Stefan de Vrij, Terence Kongolo, Eljero Elia, Ruud Vormer en Georginio Wijnaldum staan op de voorlopige lijst. Verder zijn ook de voormalig Spartanen Marten de Roon en Kevin Strootman in de race voor een plek in de definitieve selectie. Van de 34 spelers die op de lijst staan moeten er nog 12 afvallen.