40 woningen vanwege gaslek ontruimd in Oude Noorden

40 woningen vanwege gaslucht ontruimd in Oude Noorden

Vanwege een gaslek zijn veertig woningen aan de Rietvinkstraat in Rotterdam-Noord ontruimd. Bewoners roken een gaslucht. Daarop heeft de brandweer metingen verricht.

In de kruipruimte was gas gemeten. Zo'n 50 mensen zijn uit voorzorg uit huis gehaald en veilig gesteld. Rond 13:30 uur was het gat gevonden en gedicht.

Het lek zat in een huisaansluiting onder de stoep. De brandweer gaat ontluchten tot de gaswaarden minder zijn. Daarna mogen bewoners weer terug.

Volgens de brandweer heeft niemand letsel opgelopen als gevolg van de gaslucht. Volgens Stedin is het lastig te achterhalen hoe het gaslek kon ontstaan.