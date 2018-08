RTV Rijnmond volgt ‘monstertocht’ Omloop van Goeree-Overflakkee

Het is voor menigeen de tocht der tochten. Vrijdag gaat hij voor de 29ste keer van start: de Omloop van Goeree-Overflakkee. Het gaat om een wandeltocht, of beter gezegd ‘monstertocht’, van 110 kilometer het eiland rond. De lopers hebben hiervoor 24 uur de tijd.

Een uitputtingsslag is het. De route gaat ook nog eens via onverharde dijken, strand, slikken en door natuurgebieden waar normaal niemand mag komen. En RTV Rijnmond is erbij!

Verslaggever Sanne Waldekker doet verslag van de start in Middelharnis, het feest in doorkomstplaats Goedereede en van het afzien op het strand bij Ouddorp. Ze kijkt hoe de familie Westra de lopers zaterdagochtend na een zware nacht opvrolijkt met versgebakken pannenkoeken in Oude-Tonge. En dan zijn er uiteraard de laatste loodjes en de ontlading bij de finish.

Leen Wielhouwer uit Sommelsdijk gaat zijn 25e Omloop lopen. De vorige 24 keer haalde hij de finish en ook dit keer heeft hij er vertrouwen in. “Maar spannend is het wel. Het is echt een monstertocht, niet voor watjes.”

Volgens Wielhouwer is de Omloop als een soort virus waar je als Flakkeeënaar mee besmet wordt. “Aan het begin hoorde het erbij. Als je de Omloop niet had gelopen, dan telde je niet mee. Dan was je geen goede Flakkeeënaar.”

Toch doen ook veel lopers uit de rest van het land mee. Om het evenement laagdrempeliger te maken zijn er ook kortere afstanden, een estafette en een Kinderomloop. Er wordt met het evenement geld ingezameld voor het Sophia Kinderziekenhuis.