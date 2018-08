Burgemeester Reinie Melissant met haar arm in een mitella

Het gaat naar omstandigheden goed met burgemeester Reinie Melissant van de gemeente Gorinchem. Dinsdagavond viel ze van een trap in theater De Vijf Zinnen. Ze is daarna naar het ziekenhuis gebracht.

De burgemeester heeft een gekneusde pols, een wond boven haar oog en een pijnlijke knie. Vanaf 19:00 uur woensdagavond was ze weer officieel in functie. Ze nam deel aan een veiligheidsoverleg over de Zomerfeesten.