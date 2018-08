Schiedamse slager zeven uur vast in koelcel: Je leven flitst voorbij

Ferry Roks beleefde afgelopen dinsdag een naar avontuur. De Schiedamse slager zat uren vast in een koelcel van zijn bedrijf. Hij werd pas zeven uur later door de politie bevrijd.

"Inmiddels ben ik opgewarmd, maar mijn spieren doen nog wel zeer", vertelt Ferry op Radio Rijnmond. Hij moest de koelcel schoonmaken. Omdat de deur telkens dicht viel, leek het de slager daarom gemakkelijker om de deur in het slot te trekken. "In plaats van dat ik eruit kwam, brak de klink af. Daar sta je dan."

Er was niemand in de buurt. De zaak is tot vrijdag nog gesloten vanwege de vakantie. Vrouw en kinderen van Ferry zaten in Noord-Brabant. Zij zouden op pad gaan met opa en oma. "Ik zei nog tegen hen: ik zie jullie vanavond wel weer." Ferry had ook geen telefoon op zak. "Ik hoorde de telefoon heel de dag afgaan, maar ik kon er niet bij."

'Hopen dat je gevonden wordt'

In de koelcel was het twee graden Celsius. "Ik had een t-shirt, korte broek en natte schoenen aan", blikt Ferry terug, die 'geluid voor tien' heeft gemaakt. Hij schoof een plank onder de deur, zodat hij toch zuurstof kreeg.

"Er ging van alles door me heen, als je in principe weet dat je niet uit de cel kan en dat je hoopt dat je gevonden wordt." Ferry had het 'geluk' dat hij niet in de koudste koelcel zat, de vriescel. "Daar is het twintig graden onder nul."

Bevrijd

De vrouw van Ferry besloot uiteindelijk de overbuurman te bellen. Zij vroeg aan hem om te kijken of haar man in de slagerij was. "Hij tikte op het raam, dus tikte ik keihard op de deur aan de achterkant van de cel. De overbuurman hoorde dat en wist daardoor dat ik binnen was. Hij heeft 112 gebeld en de politie heeft de voordeurraam geforceerd en mij bevrijd."

De overbuurman durfde het niet aan om de deur in te trappen en belde daarom 112. "Je weet nooit hoe je iemand vindt", zegt Ferry. "Mijn vrouw is een kanjer. Echt waar."

Koud en stijf

Hoe Ferry zich voelde toen hij was bevrijd uit de koelcel? "Koud en alles was stijf", is de reactie. "Het voelt alsof je lichaam helemaal van stroop is gemaakt." Er was niets te eten in de koelcel. Alleen maar rauw vlees.

"Eigenlijk flitst heel je leven voorbij. Daar ben ik heel eerlijk in. Je vraagt je af hoe dit verhaal zal gaan aflopen."

Eenmaal buiten, vroeg Ferry eerst hoe laat het was. "Het was al 21:15 uur. Ik wilde een sigaretje en een koffie. Ik had na twintig minuten een temperatuur van 35,8 graden. Behoorlijk koud, al heb ik een behoorlijke speklaag."

Ferry hoopt dit niet meer mee te maken. "Die celdeur doe ik nooit meer dicht."