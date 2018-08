Oud-burgemeester Gorinchem nu trotse stadsgids

Hij was meer dan twintig jaar de burgervader van Gorinchem. In die periode maakte Piet IJssels zowel positieve als negatieve dingen mee in de plaats. Maar Gorinchem ooit verlaten? "Voor geen goud".

"Ik ben een soort plakker", zegt de oud-burgemeester woensdagochtend. "Als ik me ergens vestig, maakt dat onderdeel uit van mezelf. De stad dringt in je, dan kan je ook niet meer weg."

Trotsheid overheerst wanneer IJssels door de historische binnenstad loopt. "Je hebt mooie, oude gebouwen, maar er zitten ook hele lelijke tussen. Daaraan kan je zien dat de stad leeft", zegt IJssels.

Tegenwoordig voert hij vrijwilligerswerk uit in Gorinchem. Meerdere keren per maand is hij stadsgids. "Ik wil ook graag anderen de mooie stad laten zien", zegt hij. "Ik vind het vrijwilligerswerk heerlijk. Het houdt je jong."

Bacchus

De burgemeester maakte in zijn jaren heftige gebeurtenissen mee. In 1996 ontsnapte het oosten van Gorinchem ternauwernood aan een overstroming. Buitenwijken moesten ontruimd worden vanwege het hoge water.

Maar een gebeurtenis die IJssels nog steeds emotioneert, is de dood van twee jonge meisjes in 1999. Zij kwamen om bij een schietpartij in café Bacchus , toen een man schoten loste op een houten deur waar zij achter stonden.

Een schietpartij in die tijd in een plaats als Gorinchem, was zeldzaam. De aandacht ervoor was enorm. "Ik ben die week niet of nauwelijks naar bed gegaan. Ik zat in elk landelijk tv-programma en reisde van hot naar her", vertelt de oud-burgemeester.

"Het verhaal grijpt me altijd weer aan. Je kunt er niks aan doen als burgemeester, maar je moet er toch naar acteren", vertelt hij. Had ik het kunnen voorkomen? Dat zal je nooit weten."