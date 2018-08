Dealers gepakt bij drugsactie in Dordtse wijk Krispijn

Een man van 35 uit Amsterdam en een 48-jarige Dordtenaar zijn opgepakt op verdenking van handel in harddrugs. De twee werden dinsdagavond aangehouden in het huis van de Dordtenaar.

Agenten hielden de woning in de Willem Marisstraat al even in de gaten na klachten van omwonenden. Meerdere mensen liepen binnen korte tijd het pand in en uit. Een aantal van hen had harddrugs op zak en werd aangehouden.

Toen de woning werd doorzocht, bleken daar meerdere bolletjes harddrugs te liggen. Ook in de tuin lagen drugs. De bewoner en de Amsterdammer mochten daarop mee naar het bureau.