Damen Shipyards in Gorinchem houdt al bijna een eeuw stand

Klaar om te gaan in de montagehal van Damen Shipyards in Gorinchem

Begonnen door twee broers in 1927 en inmiddels uitgegroeid tot een gigantische speler in de scheepsbouw. Damen Shipyards in Gorinchem blijft groeien. Het bedrijf staat aan de vooravond van nieuwe, bijzondere projecten.

Met 34 werven over de hele wereld, tienduizend medewerkers en de bouw van zo'n 160 schepen per jaar is Damen beslist geen kleintje te noemen. Ze bouwen van alles: "Van kleine sleepbootjes tot grote onderzeeërs", zegt Joost Mathôt van Damen Shipyards.

"Er hangen meerdere projecten in de lucht. Dat is wat Damen sterk maakt: we hebben een breed productportfolio", zegt Mathôt. Een van die projecten die het bedrijf vurig hoopt binnen te slepen, is de productie van vier onderzeeërs voor defensie.

"Het is een voorzichtig spel om die opdracht binnen te halen", zegt Mathôt. Waarom Damen in de race is voor deze klus? "Wij zijn sterk in met de klant bepalen wat hun probleem of uitdaging is en hoe wij oplossing kunnen bieden met onze producten."

Een andere nieuwe opdracht heeft Damen in ieder geval binnen. Over enkele maanden begint het bedrijf ook met het bouwen van cruiseschepen. Niet de allergrootste, maar wel met alles erop en eraan, legt Mathôt uit. "Een spannend nieuw hoofdstuk."

"We hopen dat we mooie producten mogen blijven maken en onze klanten gelukkig blijven maken", spreekt Matthôt zijn toekomstwens uit. "Maar wel dat die producten wat schoner, stiller en zuiniger worden. Daar werken we in ieder geval hard voor."