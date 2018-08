Stoomstichting keert zich tegen Nieuw-Kralingen

De Stoomstichting Nederland keert zich tegen het nieuwbouwproject Nieuw-Kralingen. De eigenaar van Museum Stoomdepot gaat zich ten volle verzetten tegen de plannen voor de wijk als er niet beter naar hun belangen wordt geluisterd. Dat schrijft advocaat Jacques Roijers aan de Rotterdamse gemeenteraad.

In juni heeft de gemeenteraad ingestemd met de gebiedsvisie voor de nieuwe woonwijk aan de rand van het Kralingse bos. Daar moeten 800 overwegend dure huizen komen. Naastgelegen metaalbedrijven hebben er met succes bij de gemeente op aangedrongen dat er beter naar hun belangen wordt gekeken.

Nu verzet ook de Stoomstichting zich tegen de huidige plannen. Het Stoomdepot ligt met twee loodsen naast de toekomstige nieuwbouwwijk en is in de huidige plannen moeilijker bereikbaar doordat de Rolf Hartkoornweg straks komt te vervallen, zegt Roijers.

"In de huidige plannen wordt de Bosdreef verlegd en verdwijnt de Rolf Hartkoornweg. Dan zijn wij nog maar via één inrit bereikbaar en raken we veel parkeergelegenheid kwijt."

"Wij gaan ons fel verzetten als er geen rekening met ons wordt gehouden. Onze situatie mag niet verslechteren door die woonwijk", zegt Roijers.