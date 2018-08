Deel dit artikel:











El Ghazi definitief naar Aston Villa Anwar El Ghazi in zijn tijd bij Ajax (Foto: ANP - Erwin Spek)

Barendrechter Anwar El Ghazi is vertrokken naar het Engelse Aston Villa. De titelkandidaat in de Championship neemt de 23-jarige buitenspeler voor een jaar op huurbasis over van het Franse Lille OSC uit de Ligue 1.

El Ghazi speelde in de jeugdopleiding van Sparta, voor hij in 2013 naar de jeugd van Ajax vertrok. Begin 2017 vertrok hij bij de Amsterdammers, om in Lille te gaan spelen. Vorig jaar wist Aston Villa net niet te promoveren naar de Premier League.