Coke tussen de bananen in Rotterdamse haven

De vangst van het HARC-team in de Rotterdamse haven De actie in de Rotterdamse haven. Foto: MediaTV.

Bij een controle in de haven van Rotterdam is 249 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in containers met bananen. Ze hebben een straatwaarde van zes miljoen euro.

Volgens justitie werden de drugs op dinsdagavond gevonden tijdens een actie van het Hit And Run Cargo-team (HARC) in de Rotterdamse haven. Daarin werken Douane, FIOD, OM en politie samen. De pakketten met coke zijn in beslag genomen en vernietigd. De containers kwamen uit Ecuador en hadden als eindbestemming een fruitbedrijf in Duitsland. Er is nog niemand aangehouden.