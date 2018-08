Niemand weet raad met Turkse moordverdachte

Moordverdachte Onur S. heeft bekend dat hij een Vlaardingse kapper heeft doodgestoken in december 2016. Maar welke straf of maatregel is nu passend? Niemand lijkt het te weten.

Het leek een vrij eenvoudige zaak. Onur S. had een psychose gehad, onder invloed van cannabis en xtc. Uit het niets had hij gestoken. Justitie in Rotterdam en advocaat Jaap Spigt waren het roerend eens: de 20-jarige Turk was ontoerekeningsvatbaar en moest naar een psychiatrisch ziekenhuis.

Maar de rechter kwam in mei van dit jaar niet tot een vonnis. Want, wat gebeurde er met Onur S. als hij het ziekenhuis had verlaten? Stel dat hij als illegaal niet direct terug kon naar Turkije? Was er dan niet een groot risico dat hij op straat zou belanden en weer drugs ging gebruiken?

De rechter wilde de mogelijkheid van tbs met voorwaarden laten onderzoeken. Anders dan bij tbs met dwangverpleging zit de veroordeelde niet in een kliniek, maar krijgt dagbehandeling. De reclassering moest de haalbaarheid bekijken.

'Onhaalbaar'

Woensdag bleek de reclassering resoluut: "Onhaalbaar." Onur S. is hier illegaal en heeft geen recht op een zorgverzekering als hij het ziekenhuis verlaat. Begeleid wonen kan dus ook niet. Dus wie let er dan nog op hem? "Wij kunnen geen ijzer met handen breken."

Justitie wijkt nu af van het eerdere standpunt. Zij eist geen opname in een psychiatrisch ziekenhuis, maar tbs met dwangverpleging. In die setting betaalt de Staat de zorgverzekering en is onderdak, dagbesteding en controle gegarandeerd.

Advocaat Spigt denkt daar heel ander over. "Hij heeft geen stoornis, hij was van het pad omdat hij een psychose kreeg. Eigenlijk is het een hele normale jongen. Nu hij zijn medicijnen gebruikt en van de drugs afblijft, gaat het hartstikke goed met hem. Ik vraag hem uit de cel te halen en dan naar Turkije te sturen. Zijn ouders gaan hem opvangen."

Geen steun

De Rotterdamse rechter krijgt dus van niemand steun om te kiezen voor tbs met voorwaarden. Formeel kan de rechter dat wel opleggen. Op 5 september wordt de knoop doorgehakt.

Naast de ouders van Onur S. waren ook de vrouw en vriendin van het slachtoffer Erkan Coban woensdag in de rechtszaal aanwezig. Zijn vrouw vertelde dat zij onlangs met haar zoontje naar het graf van Erkan was geweest. "Hij zei: 'papa is een engel geworden'."