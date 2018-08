Megajacht in Ridderkerk trekt veel bekijks

Een megajacht in aanbouw op de grens tussen Rotterdam en Ridderkerk bij het bedrijf NMC wekt veel belangstelling bij voorbijgangers: "Ik dacht eerst dat het een gebouw was", aldus een voorbijganger.

Het vaartuig heeft zeker vier woonlagen, is naar schatting honderd meter lang, wit en heeft strakke lijnen. "Ik zou zeker even binnen willen kijken", zegt een nieuwsgierige vrouw. Een ander kijkt ook haar ogen uit: "Ik vind het jacht waanzinnig mooi. Lekker groot."

NMC wil niet vertellen van wie het jacht is. Volgens het bedrijf is contractueel vastgelegd dat er niets wordt gedeeld met derden. Wel vertelt NMC dat het jacht een enorme boost geeft voor de werkgelegenheid en dat er zeker duizend mensen aan werken.

Eén van de nieuwsgierigen heeft wel een vermoeden van wie de boot zou kunnen: "Ik denk één of andere sjeik."

Het geraamte van het schip wordt in Ridderkerk gebouwd. Daarna zal het op een andere locatie worden ingericht met meubilair. Het schip wordt buiten op de werf in Ridderkerk gebouwd. Binnen in de loods staat alweer een ander schip in de steigers.