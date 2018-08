Veertienjarige Nsimire uit Den Haag na vier weken gevonden

De sinds 27 juli vermiste Nsimire Massembo uit Den Haag is terecht. Dat heeft de politie woensdagavond laten weten. De tiener zou in goede gezondheid zijn.

De politie zegt de 14-jarige Nsimire te hebben gevonden na een tip. Waar dat was, is niet bekendgemaakt. Nsimire is meegenomen naar een politiebureau waar wordt bekeken hoe het met haar gaat en wat ze nodig heeft.

Het Haagse tienermeisje verdween op 27 juli spoorloos. Ze zou die nacht bij een vriendin slapen. Een dag later werd ze voor het laatste gezien. Hoewel begin augustus uit technisch onderzoek bleek dat de mobiele telefoon van Nsimire nog was gebruikt in Den Haag, werd ze niet gevonden.

Naast de politie, zetten ook vrienden en familieleden in het hele land zoektochten op touw. Ook in Rotterdam werd geflyerd om mensen op te roepen om mee te zoeken naar Nsimire.