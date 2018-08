IJsvogel in uitgehakte ijsbrok doodleuk onthuld in NatHist

De wereldberoemde uit Oostzaans vijverijs gehakte en gezaagde ijsvogel van de 13 jarige scholier Christoph van Ingen is zojuist ingevroren en wel onder grote belangstelling onthuld in ons eigeste Rotterdams Natuurhistorisch Museum.

In ruil voor een Playstation-game-apparaat wilde Christoph na lang aandringen van NatHist-directeur Kees Moeliker in bruikleen wel afstand doen van zijn ijzige kleinood.

De bijzondere ijsvogel wordt in een speciaal geprepareerde vriezer op een temperatuurtje van 20 graden onder nul gehouden en is officieel bijgezet in het 'dode dieren met een verhaal'-entreelobbykabinet.

Na verloop van tijd als het ijs dof is en toch onvermijderlijkerwijs langzaam wegsmelt zal deze onfortuinlijke gevederde vrind in hars worden gegoten een alsnog beter zichtbare ereplek krijgen naast de dominomus, homosuaal necrofiel mislukte eend, de trauma-meeuw en Tweede Kamermuis in die opmerkelijke NatHist-vitrine.

Vanwege de uitzonderlijke exhibitiegebeurtenis had een gelegenheids-ijscoman op voorspraak van directeur Moeiliker een heus exotisch uitziend IJsvogelijsje ontwikkeld,

dat bij het provesorisch ingerichte kinderwagenijscokarretje meer dan gretig aftrek vond.

Altijd In Voor Dingetjes Snoopvloggyvlog-aivd'er Jack F Kerklaan pikt dan indezeswezes natuulijk gern gedurende zo'n prototypisch historisch-hysterisch Rotterdamsratseflats emomeebelevingsmoment supreme subliem là, gulzig z'n graantje mee in de randomisvé