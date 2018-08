Deel dit artikel:











Ingevroren ijsvogel tentoongesteld in Natuurhistorisch Museum De ijsvogel in het ijs (bron: Christoph van Ingen)

De ingevroren ijsvogel, die afgelopen winter in Noord-Holland in een bevroren sloot werd gevonden, wordt vanaf woensdag tentoongesteld in Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. De vogel zit nog in het originele ijs en is te zien in een speciale geklimatiseerde vitrine van twintig graden onder nul.

Het beestje is onderdeel van de tentoonstelling ‘Dode dieren met een verhaal’. Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum, is blij met zijn nieuwste aanwinst: "Er zit natuurlijk een dramatisch verhaal achter deze vogel. De ijsvogel die, spreekwoordelijk, bevroren is geraakt in het ijs." IJsvogel geen fan van de winter

Opvallend: de ijsvogel kan niet tegen ijs. "Deze vogels worden, als het koud is, gezien bij een wak in het ijs. Wachtend op een visje. Daarom wordt de associatie met het ijs gemaakt", legt Moeliker uit. Conservator Bram Langeveld van het Natuurhistorisch Museum, zegt dat de ijsvogel hoogstens een paar maanden te zien is. Het ijs wordt op den duur namelijk doffer. Wat er daarna met het vogeltje gaat gebeuren, is nog niet bekend. PlayStation

De dertienjarige Christoph van Ingen die de ijsvogel vond en fotografeerde, was niet bij de presentatie. Hij baalde dat zijn foto viral was gegaan en daar geen geld aan heeft overgehouden. "Hij spaarde voor een PlayStation", vertelt Langeveld. Daarom heeft het Natuurhistorisch Museum aan de stichting Vrienden van Natuurhistorisch Museum een ruil voorgesteld: Christoph zou zijn gewilde PlayStation krijgen, het museum het blok ijs met de vogel.