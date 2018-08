'Juffrouw Ooievaar' uit Fabeltjeskrant overleden

De inspiratiebron van Juffrouw Ooievaar uit de Fabeltjeskrant is begin augustus overleden. Dat is woensdag bekend geworden. Jopie Kullberg-Donkervoort, geboren in Rotterdam, is 93 jaar geworden.

De Fabeltjeskrant is voor veel oudere Rijnmonders een begrip. De kinderserie werd met een kleine tussenpose tussen september 1968 en juni 1974 uitgezonden. De serie staat te boek als het best bekeken Nederlandse kinderprogramma uit de geschiedenis en krijgt dit najaar een groot eerbetoon in Rotterdam.

Bewoners van Vreewijk in Rotterdam waren de inspiratiebron voor veel van de poppen in de serie, die aan het brein van Leen Valkenier was ontsproten. Hij groeide op in het Rotterdamse tuindorp.

Het Grote Dierenbos

In de Fabeltjeskrant werd eerst dagelijks en later wekelijks verslag gedaan van het wel en wee in het Grote Dierenbos. Meneer de Uil las voor aan de kleuters die hij 'kijkbuiskinderen' noemde. Maar de kinderserie was ook populair bij volwassenen.

Tientallen dieren bevolkten het Grote Dierenbos. Bekende bewoners waren onder meer de Bor de Wolf, Meindert het Paard, Juffrouw Mier (Tuuterdetuut!), Gerrit de Postduif, Meneer de Raaf, Piet de Pad (verkoper van patat met smots en hete honden), Jodokus de Marmot (de eeuwige nagelbijter) en, uiteraard, Meneer de Uil.

Oude vrienden

Schrijver Valkenier kende Jopie Donkervoort nog van de middelbare school (de MULO) en van een toneelgroep waar ze in de oorlogsjaren samen in zaten. De Rotterdamse trouwde later met Han Kullberg, die samen met zijn broer Fred de decors van de toneelgroep bouwde. De gebroeders stonden model voor Ed en Willem Bever. De gebroeders waren echte sleutelaars die in 1968 de vooruitgang kwamen brengen naar het Grote Dierenbos.

Juffrouw (Kato) Ooievaar was een van de bekendste poppen uit de Fabeltjeskrant. De hittepetit voelde zich de baas in het Grote Dierenbos en wilde alles stevig in eigen hand houden. Niet iedereen was daar altijd blij mee, maar Juffrouw Ooievaar was ook gerespecteerd. Ze was sterk tijdens crises en nam dan graag de leiding bij het zoeken

naar een oplossing.

Van alle Vreewijkers die ooit model stonden voor een personage in de Fabeltjeskrant, is nu alleen nog Jan Straaijer, ofwel Meneer de Uil, in leven.