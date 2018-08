Deel dit artikel:











Tennistalenten Borg en Gerritsen winnen op Rotterdam Open: 'Willen de top-100 halen' Stephan Gerritsen (l) en Maikel Borg (r)

De Rotterdam Open is in volle gang. Het Rotterdamse tennistoernooi bij Victoria in Kralingen geeft talenten de kans om zich te laten zien. Woensdagavond was het tijd voor de kwartfinale van de herendubbel. De jonge Marc Dijkhuizen en Bart Stevens stonden tegenover Stephan Gerritsen en Maikel Borg. Laatstgenoemde koppel won de partij in drie sets (supertiebreak).

Lang leek het er op dat Gerritsen en Borg niet zouden gaan winnen. Dijkhuizen en Stevens pakten de eerste set met 6-3 en kwamen ook op voorsprong in de tweede set. Maar Gerritsen en Borg herpakten zich en sleepten de tweede set binnen via een tiebreak.In de supertiebreak die daarop volgde (wie het eerst tien punten maakt, wint de set), waren Gerritsen en Borg uiteindelijk sterker. Vanaf het moment dat de twee samen begonnen met lachen, speelden ze beter. "Het stond 4-3 op deuce van zijn service", zegt Borg, doelend op Gerritsen. "Toen zei ik: serveer hem twee keer op het lichaam. Hij zei: 'nee, ik sla een ace buiten'. Toen sloeg hij hem ook en vanaf toen gingen we lachen. Toen ging het beter." Borg en Gerritsen gaan beiden voor een top-100 klassering in de singles: "Ik ga zeker voor de top-100 in de single", begint Borg. Gerritsen voegt daar aan toe: "Misschien daarna verder kijken. Maar nu lijkt de top-100 heel mooi en om op de grand slams te spelen." Glenn Smits-Botic van de Zandschulp

De twee talenten treffen in de halve finale nu Glenn Smits met zijn dubbelpartner Botic van de Zandschulp. De twee talenten treffen in de halve finale nu Glenn Smits met zijn dubbelpartner Botic van de Zandschulp. Rotterdammer Smits, woonachtig in Rhoon, was niet tevreden over zijn partij. "Mijn partner is gewoon heel goed en die heeft het bijna alleen weten te doen. Ik verziekte eigenlijk meer dan ik goed deed. Maar het is wel lekker dat je dan zo'n partner hebt." De volgende ronde tegen Gerritsen en Borg wordt lastig volgens Smits. "De volgende ronde wordt een lastige tegenstander. Het zijn jongens die goed kunnen dubbelen. Ik heb tegen ze allemaal gespeeld. En ook wel een keer van gewonnen of verloren. We gaan het zien hoe het in de volgende ronde gaat." Bekijk hierboven beide interviews in zijn geheel. En klik voor meer informatie HIER .