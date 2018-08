Op je dooie akkertje de Zwijndrechtse brug op en af

De Stadsbrug of Zwijndrechtse brug. De trappen liggen eronder

Fietsers die vaak over de Stadsbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht gaan, kunnen opgelucht ademhalen. De gemeente Dordrecht laat speciale fietsgoten installeren waarmee de steile trappen onder de brug met de fiets een stuk eenvoudiger te beklimmen en af te dalen zijn.

De fietsgoten krijgen speciale banden: een tandriemband of transportband waarmee de fiets vanzelf naar boven gaat. En een borstelband naar beneden die voorkomt dat het rijwiel in volle vaart naar beneden stort. Dankzij de borstelband hoeft de fietser zich niet langer schrap te zetten om zijn rijwiel vast te kunnen houden.

Het systeem - VeloComfort - wordt deze week geïnstalleerd en kan naar verwachting over twee weken in gebruik worden genomen. De gemeente Dordrecht hoopt dat mensen er sneller de fiets door zullen pakken. Ook moet het systeem files bij de trappen onder de Zwijndrechtse brug voorkomen.

De speciale fietsgoten worden al gebruikt op de brug over de Noord in Alblasserdam. Volgens de gemeente Dordrecht zijn de fietsers er daar blij mee. Het systeem is overigens niet goedkoop: 80.000 euro. De helft wordt betaald door de provincie.

Dat lijkt een hoop geld. Een fietster blijft er tegenover onze collega's van RTV Dordrecht nuchter onder "Als je ziet hoeveel mensen met de trap omhoog gaan. Ik denk dat het het wel waard is."