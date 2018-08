Braziliaanse loopt de Omloop (110km) op teenslippers

Goeree-Overflakkee maakt zich op voor het wandelevenement De Omloop. Een uitputtingsslag van 110 kilometer het eiland rond. De meeste lopers kiezen daarom voor degelijke wandelschoenen. Maar de Braziliaanse Maria Soarez doet het op teenslippers.

Al zeven keer liep Maria de Omloop uit op teenslippers. De eerste keer probeerde ze het op wandelschoenen, maar dat beviel slecht. “Ik kon bijna niet meer lopen”, vertelt Soarez. “Het leek wel of mijn voeten explodeerden in mijn schoenen. Maar gelukkig had ik slippers bij me. Ik kon wel huilen, zo blij was ik toen ik ze aan deed.”

Maria is nu bij haar man in Dirksland. Ze brengt de zomermaanden altijd door in Nederland. In haar thuisland begrijpen ze de ophef over de slippers niet zo. “Iedereen in Brazilië loopt op slippers, altijd. Dat zijn we zo gewend.”

‘Hup teenslippers!’

De flipflops hebben haar door de jaren heen lokaal al een beetje beroemd gemaakt. “Maar mensen weten dan niet dat ik Maria heet. Ze noemen me gewoon teenslippers. Hup teenslippers, roepen ze dan!”

En elk jaar weer zegt Maria dat ze dit keer niet meedoet aan de Omloop, dat ze even overslaat. Maar als de loop dan dichterbij komt, gaat het weer kriebelen. “Ik ben echt verslaafd aan de Omloop!”

Vrijdagavond om 19 uur gaat de Omloop van start in Middelharnis. De deelnemers hebben dan 24 uur de tijd om de 110 kilometer af te leggen. Maria hoort steevast bij de laatste deelnemers die over de finish komen. “Als ik het maar haal en ik mijn oorkonde en medaille krijg, dat is het belangrijkste.”

Ze raadt alle lopers aan een setje slippers in hun tas te doen. “Dan kun je altijd wisselen als het nodig is! Gewoon doen!”