Wie serveert de lekkerste gyros in Gorinchem?

Gorinchem kent een relatief groot aantal Griekse eethuisjes. Radio-presentatrice en geboren Gorcumse Chantal Quak weet er zo zes te noemen. En dan zijn we er nog niet. Tijd voor een zomerse test: wie zet de lekkerste gyros op tafel?

Van het Griekse gerecht heeft Chantal al menig portie naar binnen gewerkt. "De ultieme gyros eet je natuurlijk 's nachts na een avondje stappen", zegt ze verlekkerd. En dan zit je in Gorinchem dus goed. "Ik ben vaak in Griekenland geweest, maar ik heb ze nog niet zo lekker gegeten als in Gorinchem."

Sappig met een knapperige korst

Het eerste eethuisje in het centrum serveert ze al veertig jaar: de broodjes gyros. "Wij waren de eerste", zegt de huidige eigenaar van Jannis aan de Haarstraat. Het vlees heeft een lekker knapperig korstje en smaakt verder lekker sappig. Het broodje is ook niet te versmaden.

"Het geheim van onze gyros zit in de kruiden", zegt de eigenaresse van Nostimo, de laatste Griekse aanwinst in Gorinchem. "We zijn een jaar geleden begonnen." Welke kruiden voor haar succesvolle schotel zorgen, daar zwijgt ze over.

Op het terras aan de Gildenweg wordt bij de gyros een ouzo geserveerd. De gyros is inderdaad kruidig en van buiten nog wat donkerder dan die bij Jannis. Smakelijk!

Geheim van de chef

Ook Sirtaki aan de Koningin Wilhelminalaan draait al wat jaren mee. "De Griekse vleesspecialiteit wordt met liefde bereid." Dat moet het geheim van de chef zijn, denkt de eigenaresse. De gyros is in kleinere stukjes gesneden en komt met pittige rijst, een lekkere koolsla en een in partjes gesneden pitabroodje op tafel. Het vlees is hier mals en wat zouter en dat vindt Chantal helemaal top.

Het laatste restaurant is favoriet, maar eigenlijk zijn alle Griekse eethuisjes die we bezochten toppers. Chantal krijgt het nog moeilijk na een avondje stappen.