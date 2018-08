Deel dit artikel:











Vrachtwagen belandt ondersteboven in de sloot naast A15 bij Sliedrecht Vrachtwagen ondersteboven in de sloot naast A15 Sliedrecht - Foto: Jasper vd Heerik Vrachtwagen ondersteboven in de sloot naast A15 Sliedrecht - Foto: Jasper vd Heerik

Op de snelweg A15 is donderdagochtend bij Sliedrecht een vrachtwagen gekanteld en ondersteboven in de sloot naast de snelweg beland. Dat gebeurde iets voor 06:00 uur in de ochtend op de rijbaan richting Rotterdam.

Hoe het met de chauffeur gaat is niet duidelijk. De rechterrijstrook is afgesloten. Het verkeer wordt bij Gorinchem omgeleid via de A27, de A59 en de A16.