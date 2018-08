Bandleden Justin Timberlake rocken winkelcentrum Binnenhof

"We zijn een dag vrij en willen met jullie zijn", zegt Dontae Winslow, frontman van de band Kings. Ze treden deze zomer met de Amerikaanse superster Justin Timberlake op in Nederland. In een volle boekenzaak in winkelcentrum Binnenhof spelen ze een aantal aanstekelijke funky nummers.

De band is op uitnodiging van eigenaresse Raika Rezai naar Rotterdam-Ommoord gekomen. Na de het optreden in de winkel volgt er in de avond ook een optreden in Jazzcafé Dizzy. Raika glundert van geluk. Voor haar is dit de opmaat naar meer optredens in haar boekenwinkel Il Regalo. "Dit is een begin waar ik voor altijd op terug kan kijken. Ik ga Ommoord vaker verrassen."

Een vrouwelijke bezoeker heeft nog op de uitkijk gestaan voor Justin Timberlake. "Ik hoopte dat hij ergens vermomd tussen het publiek zou staan. Maar de band zonder Justin is ook hartstikke goed. Ik heb hem eigenlijk niet gemist."

De band King en Justin Timberlake treden vrijdag 24 augustus op in GelreDome in Arnhem en de volgende dag in Ziggo Dome in Amsterdam.