Deel dit artikel:











'Amrabat rondt transfer naar Club Brugge af' Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat is donderdag in Brugge om zijn transfer naar Club Brugge af te ronden. De middenvelder mocht weg bij Feyenoord, nadat hij recent een transferverzoek had ingediend.

Feyenoord nam Amrabat vorig seizoen over van FC Utrecht, naar verluidt voor 4 miljoen euro. Volgens Belgische media is er een bedrag van 2 miljoen gemoeid met zijn komst naar Club Brugge, waardoor Feyenoord flink wat verlies maakt met de verkoop van de Marokkaans international. Voetbal International schrijft dat de Rotterdammers 2,5 miljoen euro krijgen van de Vlaamse topclub. In Brugge komt Amrabat veel Nederlanders tegen, met oud-Feyenoorder Ruud Vormer als meest prominente. Ook Ricardo van Rhijn, Stefano Denswil en Arnaut Danjuma staan bij Club onder contract.