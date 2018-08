Bedenker 'Rotterdam nieuwe hoofdstad' wil snel petitie lanceren

Rob Lagendijk wilde eigenlijk binnen zijn netwerk peilen of er animo was voor een burgerinitiatief om Rotterdam de nieuwe hoofdstad van Nederland te maken. Dat liep uit de hand. "Dit was niet per se in dit stadium de bedoeling", zegt hij donderdag lachend op Radio Rijnmond.

De ondernemer werd donderdag platgebeld door media, vertelt hij. Daarmee is zijn idee in een stroomversnelling terecht gekomen. Onder anderen oppositieleider Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam en PVV-voorman Maurice Meeuwissen spraken op Twitter hun steun uit voor het plan.

"Er is animo voor dit onderwerp. Ik heb een klein projectteam kunnen samenstellen om daadwerkelijk dat burgerinitiatief te starten en die 40 duizend handtekeningen in te zamelen."

"Zeker omdat er mensen zijn die het met me eens zijn om in ieder geval dit plan bespreekbaar te maken in de Tweede Kamer", legt Lagendijk uit. "Ik heb een partij gevonden, die wil het hele petitiestuk op zich nemen."

Hij wil de petitie binnen afzienbare tijd lanceren. "Als we 40 duizend handtekeningen hebben, gaan we dat voorstel aanbieden onder de noemer burgerinitiatief. Dan is de Kamer verplicht om daar een debat over te voeren.''

In Amsterdam is het initiatief niet onopgemerkt gebleven. Bij de zender AT5 is men al in paniek, blijkt uit dit artikel.